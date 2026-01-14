Рейтинг@Mail.ru
В Омске водитель "Газели" сбил трех человек на пешеходном переходе
15:51 14.01.2026
В Омске водитель "Газели" сбил трех человек на пешеходном переходе
В Омске водитель "Газели" сбил трех человек на пешеходном переходе
В Омске водитель "Газели" сбил трех человек на пешеходном переходе
Водитель "Газели", владельцу которой за прошлый год было выписано 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сбил троих жителей Омска, переходивших... РИА Новости, 14.01.2026
2026
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
В Омске водитель "Газели" сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет

ДТП на пешеходном переходе в Советском округе Омска
ОМСК, 14 янв - РИА Новости. Водитель "Газели", владельцу которой за прошлый год было выписано 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сбил троих жителей Омска, переходивших дорогу на зеленый свет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП с участием автобуса произошло днем в Советском округе Омска на проспекте Мира. Полицейские выяснили, что 60-летний водитель "Газели", следуя по маршруту № 277 ("Мега - ул. Малиновского"), совершил наезд на трех пешеходов. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Медицинская помощь потребовалась двум девушкам. В автобусе в этот момент находилось 8 пассажиров, они не пострадали.
"Госавтоинспекторы собственнику данного автобуса в 2025 году отправили 17 "писем счастья", 3 из которых за повторный проезд на красный сигнал светофора, 9 – неостановка перед стоп-линией", - добавили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено дело об административном правонарушении, предусматривающем штраф в 7,5 тысяч рублей. В ближайшее время к начальнику водителя автобуса запланирован профилактический визит сотрудников отдела технического надзора омской Госавтоинспекции.
