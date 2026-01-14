В Омске водитель "Газели" сбил трех человек на пешеходном переходе

ОМСК, 14 янв - РИА Новости. Водитель "Газели", владельцу которой за прошлый год было выписано 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сбил троих жителей Омска, переходивших дорогу на зеленый свет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП с участием автобуса произошло днем в Советском округе Омска на проспекте Мира. Полицейские выяснили, что 60-летний водитель "Газели", следуя по маршруту № 277 ("Мега - ул. Малиновского"), совершил наезд на трех пешеходов. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Медицинская помощь потребовалась двум девушкам. В автобусе в этот момент находилось 8 пассажиров, они не пострадали.
"Госавтоинспекторы собственнику данного автобуса в 2025 году отправили 17 "писем счастья", 3 из которых за повторный проезд на красный сигнал светофора, 9 – неостановка перед стоп-линией", - добавили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено дело об административном правонарушении, предусматривающем штраф в 7,5 тысяч рублей. В ближайшее время к начальнику водителя автобуса запланирован профилактический визит сотрудников отдела технического надзора омской Госавтоинспекции.
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке
11 января, 11:28