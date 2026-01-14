Рейтинг@Mail.ru
Капитану катера в Таиланде, где погибла россиянка, предъявили обвинения - РИА Новости, 14.01.2026
16:55 14.01.2026
Капитану катера в Таиланде, где погибла россиянка, предъявили обвинения
Капитану катера в Таиланде, где погибла россиянка, предъявили обвинения
Капитану катера в Таиланде, где погибла россиянка, предъявили обвинения

Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
БАНГКОК, 14 янв – РИА Новости. Капитану туристического катера, столкнувшегося 11 января на большой скорости с малым рыболовным траулером у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета, в результате чего погибла 18-летняя россиянка и более 20 российских туристов получили травмы, предъявлены обвинения в преступной халатности и вождении транспортного средства в состоянии наркотического опьянения, сообщил Третий национальный телеканал Таиланда.
"Анализы на наличие наркотиков в организме капитана катера показали положительные результаты. Капитану предъявлены обвинения в преступной халатности и вождении транспортного средства в состоянии наркотического опьянения, повлекшие смерть другого лица и телесные повреждения у других лиц", - сообщает телеканал.

Обвинения были предъявлены в суде провинции Краби, так как место столкновения судов находилось рядом с островами Пхи-Пхи, относящимся к этой провинции, говорится в сообщении.
По информации телеканала, капитан катера также получил травмы в момент столкновения: у него переломы обеих рук.
По данным генконсульства России в городе Пхукет, в настоящее время в больницах острова остается 16 россиян, пострадавших в столкновении двух судов.
