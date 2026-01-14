Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Сибири арестовали за участие в террористическом сообществе
08:56 14.01.2026 (обновлено: 09:01 14.01.2026)
Двух жителей Сибири арестовали за участие в террористическом сообществе
Двух жителей Сибири арестовали за участие в террористическом сообществе
Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих предполагаемых участников запрещенного в РФ террористического сообщества "Народное...
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Двух жителей Сибири арестовали за участие в террористическом сообществе

Суд арестовал двух жителей Новосибирска за участие в террористическом сообществе

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих предполагаемых участников запрещенного в РФ террористического сообщества "Народное коммунистическое движение"*, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
«
"Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Насыпова Кирилла, Полуэктова Кирилла, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (организация и участие в террористическом сообществе)… Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Насыпов и Полуэктов входили в состав террористического сообщества, участники которого распространяли агитационные листовки, содержащие негативное и враждебное отношение к представителям Вооружённых сил РФ, государственной власти и лицам, поддерживающим проведение специальной военной операции.
"Насыпов К.О. и Полуэктов К.А. изготавливали и распространяли указанные агитационные листовки на территории Новосибирска, а также собирали коды от домофонов многоквартирных домов, которые предоставляли другим участникам сообщества для беспрепятственного доступа в подъезды и размещения листовок", - сообщили в пресс-службе.
Деятельность мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Они были задержаны 12 ноября 2025 года, обоим уже предъявлено обвинение.

* Росфинмониторинг в июле 2025 года внес сообщество "Народное коммунистическое движение" в перечень террористических и экстремистских организаций.
