Двух жителей Сибири арестовали за участие в террористическом сообществе

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих предполагаемых участников запрещенного в РФ террористического сообщества "Народное коммунистическое движение"*, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Насыпова Кирилла, Полуэктова Кирилла, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (организация и участие в террористическом сообществе)… Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Насыпов и Полуэктов входили в состав террористического сообщества, участники которого распространяли агитационные листовки, содержащие негативное и враждебное отношение к представителям Вооружённых сил РФ, государственной власти и лицам, поддерживающим проведение специальной военной операции.
"Насыпов К.О. и Полуэктов К.А. изготавливали и распространяли указанные агитационные листовки на территории Новосибирска, а также собирали коды от домофонов многоквартирных домов, которые предоставляли другим участникам сообщества для беспрепятственного доступа в подъезды и размещения листовок", - сообщили в пресс-службе.
Деятельность мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Они были задержаны 12 ноября 2025 года, обоим уже предъявлено обвинение.
* Росфинмониторинг в июле 2025 года внес сообщество "Народное коммунистическое движение" в перечень террористических и экстремистских организаций.
