Двух жителей Сибири арестовали за участие в террористическом сообществе

"Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Насыпова Кирилла, Полуэктова Кирилла, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (организация и участие в террористическом сообществе)… Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.