Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных - РИА Новости, 14.01.2026
06:18 14.01.2026
Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных
Роддом в Новокузнецке, где скончались несколько младенцев, провел закупку на 13,7 миллиона рублей, в рамках которой приобрел, в частности, 5,2 тысячи комплектов РИА Новости, 14.01.2026
новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
© Fotolia / TobilanderНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Fotolia / Tobilander
Новорожденный. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роддом в Новокузнецке, где скончались несколько младенцев, провел закупку на 13,7 миллиона рублей, в рамках которой приобрел, в частности, 5,2 тысячи комплектов для новорожденных на 2025 год и начало 2026 года.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова в конце декабря 2024 года провела закупку медицинских изделий на сумму в 13,7 миллиона рублей. В перечне закупаемого - 500 комплектов для кесарева сечения, 3348 комплектов акушерского белья, 1200 рубашек для рожениц, 5200 комплектов для новорожденного. Кроме прочего, в закупке также содержатся более 600 стерильных операционных комплектов.
СК РФ проводит проверку после смерти 9 новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В ГД попросили Бастрыкина проверить роддом в Новокузнецке, где умерли дети
13 января, 13:37
В материалах указано, что заключенный на поставку медизделий договор действует с 9 января 2025 года по 30 апреля 2026 года.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала
13 января, 10:09
 
НовокузнецкРоссияКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
