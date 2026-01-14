Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роддом в Новокузнецке, где скончались несколько младенцев, провел закупку на 13,7 миллиона рублей, в рамках которой приобрел, в частности, 5,2 тысячи комплектов для новорожденных на 2025 год и начало 2026 года.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова в конце декабря 2024 года провела закупку медицинских изделий на сумму в 13,7 миллиона рублей. В перечне закупаемого - 500 комплектов для кесарева сечения, 3348 комплектов акушерского белья, 1200 рубашек для рожениц, 5200 комплектов для новорожденного. Кроме прочего, в закупке также содержатся более 600 стерильных операционных комплектов.

В материалах указано, что заключенный на поставку медизделий договор действует с 9 января 2025 года по 30 апреля 2026 года.