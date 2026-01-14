https://ria.ru/20260114/novorozhdennye-2067720405.html
Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роддом в Новокузнецке, где скончались несколько младенцев, провел закупку на 13,7 миллиона рублей, в рамках которой приобрел, в частности, 5,2 тысячи комплектов для новорожденных на 2025 год и начало 2026 года.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова в конце декабря 2024 года провела закупку медицинских изделий на сумму в 13,7 миллиона рублей. В перечне закупаемого - 500 комплектов для кесарева сечения, 3348 комплектов акушерского белья, 1200 рубашек для рожениц, 5200 комплектов для новорожденного. Кроме прочего, в закупке также содержатся более 600 стерильных операционных комплектов.
В материалах указано, что заключенный на поставку медизделий договор действует с 9 января 2025 года по 30 апреля 2026 года.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.