В Кузбассе рассказали о медпомощи матерям из роддома в Новокузнецке
18:23 14.01.2026 (обновлено: 19:11 14.01.2026)
В Кузбассе рассказали о медпомощи матерям из роддома в Новокузнецке
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, новокузнецк, россия, кемеровская область
Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область
Здание роддома №1 Новокузнецка
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Все необходимые ресурсы для оказания необходимых видов медицинской помощи матерям и новорожденным, которых перевели из роддома №1 Новокузнецка, есть, сообщил минздрав Кузбасса.
"Обеспечена полноценная маршрутизация беременных, рожениц, родильниц и новорожденных Новокузнецка для оказания медицинской помощи в профильные учреждения города и региона. Служба родовспоможения и детства Кузбасса располагает необходимыми ресурсами для оказания всех необходимых видов медицинской помощи матерям и новорожденным в полном объеме", - говорится в релизе на сайте министерства.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой клинической больницы отстранили от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Заголовок открываемого материала