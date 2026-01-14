В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кузбасса сообщило, что госпитализация в акушерский стационар горбольницы №1 Новокузнецка временно приостановлена, проводится его санобработка.

"Госпитализация в акушерский стационар №1 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г. П. Курбатова" временно приостановлена – проводится его санитарная обработка, по завершению которой будет дана оценка его санитарно-эпидемиологическому состоянию", - сообщается на сайте минздрава региона.