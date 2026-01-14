Рейтинг@Mail.ru
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию - РИА Новости, 14.01.2026
18:17 14.01.2026 (обновлено: 18:20 14.01.2026)
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию
2026-01-14T18:17:00+03:00
2026-01-14T18:20:00+03:00
происшествия
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
новокузнецк
происшествия, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, новокузнецк
Происшествия, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Новокузнецк
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию

В акушерский стационар новокузнецкой больницы №1 приостановили госпитализацию

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома в Новокузнецке
Здание роддома в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома в Новокузнецке. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кузбасса сообщило, что госпитализация в акушерский стационар горбольницы №1 Новокузнецка временно приостановлена, проводится его санобработка.
"Госпитализация в акушерский стационар №1 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г. П. Курбатова" временно приостановлена – проводится его санитарная обработка, по завершению которой будет дана оценка его санитарно-эпидемиологическому состоянию", - сообщается на сайте минздрава региона.
Как сообщается ведомством, обеспечена полноценная маршрутизация беременных и новорожденных из роддома №1 Новокузнецка в профильные учреждения города и региона.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
Происшествия
 
 
