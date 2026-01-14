https://ria.ru/20260114/novokuznetsk-2067890870.html
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию
Министерство здравоохранения Кузбасса сообщило, что госпитализация в акушерский стационар горбольницы №1 Новокузнецка временно приостановлена, проводится его... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:17:00+03:00
2026-01-14T18:17:00+03:00
2026-01-14T18:20:00+03:00
происшествия
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
новокузнецк
В акушерский стационар новокузнецкой больницы приостановили госпитализацию
В акушерский стационар новокузнецкой больницы №1 приостановили госпитализацию