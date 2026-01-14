Из роддома в Новокузнецке, предположительно, вывозят документы

НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская обл.), 14 янв - РИА Новости. Предположительно, документацию в коробках вывозят из здания роддома №1 Новокузнецка, где умерли младенцы, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщала агентству исполняющая обязанности главного врача Новокузнецкой клинической больницы №1 Юлия Ковалева, в родильном доме продолжаются следственные действия.
Сейчас на территории роддома по-прежнему многолюдно, в здании работают профильные специалисты.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме. В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.