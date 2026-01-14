Из роддома в Новокузнецке вывезли контейнер с анализами

НОВОКУЗНЕЦК, 14 янв – РИА Новости. Контейнер, предположительно, с анализами вывезли из роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, передает корреспондент РИА Новости.
К роддому №1 в Новокузнецке подъезжают и уезжают автомобили, в какой-то момент из медучреждения вынесли контейнер, предположительно, с анализами, погрузили в машину и увезли.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.