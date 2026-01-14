Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Комиссия по оценке работы службы родовспоможения, прибывшая в Кузбасс после смерти в роддоме №1 города Новокузнецка девяти новорожденных, даст официальные комментарии только после разбора всех случаев гибели и изучения ситуации, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
"Здесь коллеги, представляющие акушерскую службу, эпидемиологическую службу, микробиологическую службу, поэтому наша задача – максимально вникнуть в ситуацию, в течение необходимого времени провести разбор всех случаев, обсуждение и только после этого будем давать какие-то официальные комментарии", – сказала Самойлова, видео заявления которой предоставило правительство Кузбасса.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.