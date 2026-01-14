Рейтинг@Mail.ru
Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке
10:33 14.01.2026
Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке
Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке
Комиссия по оценке работы службы родовспоможения, прибывшая в Кузбасс после смерти в роддоме №1 города Новокузнецка девяти новорожденных, даст официальные... РИА Новости, 14.01.2026
новокузнецк
россия
кемеровская область
алла самойлова
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
россия
кемеровская область
новокузнецк, россия, кемеровская область, алла самойлова, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Алла Самойлова, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке

Комиссия по оценке работы даст информацию после изучения ситуации в Новокузнецке

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Комиссия по оценке работы службы родовспоможения, прибывшая в Кузбасс после смерти в роддоме №1 города Новокузнецка девяти новорожденных, даст официальные комментарии только после разбора всех случаев гибели и изучения ситуации, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
"Здесь коллеги, представляющие акушерскую службу, эпидемиологическую службу, микробиологическую службу, поэтому наша задача – максимально вникнуть в ситуацию, в течение необходимого времени провести разбор всех случаев, обсуждение и только после этого будем давать какие-то официальные комментарии", – сказала Самойлова, видео заявления которой предоставило правительство Кузбасса.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Медики рассказали о помощи роженицам после закрытия роддома в Новокузнецке
Новокузнецк Россия Кемеровская область Алла Самойлова Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
