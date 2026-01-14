Комиссия даст комментарии после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Комиссия по оценке работы службы родовспоможения, прибывшая в Кузбасс после смерти в роддоме №1 города Новокузнецка девяти новорожденных, даст официальные комментарии только после разбора всех случаев гибели и изучения ситуации, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.