Медики рассказали о помощи роженицам после закрытия роддома в Новокузнецке

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Медицинская помощь роженицам в Новокузнецке после временного закрытия роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, в полном объеме оказывается в городском родильном доме №2, сообщает Новокузнецкая городская клиническая больница №1.
"В настоящее время помощь пациентам оказывается на базе акушерского стационара №2 города Новокузнецк (проспект Ижевский, 16). Оказание медицинской помощи матерям и новорожденным организовано в полном объеме. Мощность данного акушерского стационара позволяет делать это качественно и своевременно", - говорится в сообщении.
Во вторник 13 января стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
13 января, 14:27