Медики рассказали о помощи роженицам после закрытия роддома в Новокузнецке

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Медицинская помощь роженицам в Новокузнецке после временного закрытия роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, в полном объеме оказывается в городском родильном доме №2, сообщает Новокузнецкая городская клиническая больница №1.