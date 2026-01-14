В роддоме в Новокузнецке аппаратуру должны были проверять раз в три месяца

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Техническое обслуживание оборудования в отделении реанимации и интенсивной терапии роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, в 2025 году должны были проводить раз в три месяца.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова осенью 2024 года заказала услуги на техническое обслуживание оборудования, в том числе в родильном доме - в клинико-диагностической лаборатории, в акушерском отделении, в отделении патологии новорожденных и недоношенных, в отделении реанимации и интенсивной терапии. Период техобслуживания - с 21 октября 2024 года по 30 ноября 2025 года.

В отделении реанимации и интенсивной терапии техобслуживанию подлежали, в частности, восемь инкубаторов для новорожденных, а также два инкубатора интенсивной терапии для новорожденных, шесть аппаратов ИВЛ и один аппарат высокочастотной вентиляции легких, оборудование для реанимации новорожденных, система подогрева для новорожденных, наркозно-дыхательные аппараты и рентгеновский аппарат с автоматизированным управлением.

"Периодичность технического обслуживания: один раз в три месяца", - говорится в документе.

Согласно указанным в документах данным, в ремонте и замене каких-либо деталей оборудование для новорожденных на тот момент не нуждалось.