В Нидерландах оценили вероятность введения санкций ЕС против США

ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Введение санкций ЕС в отношении США за атаку на Венесуэлу ожидать не стоит, так как в Евросоюзе нет единогласного осуждения этих действий, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.