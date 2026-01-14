Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах оценили вероятность введения санкций ЕС против США
10:35 14.01.2026
В Нидерландах оценили вероятность введения санкций ЕС против США
В Нидерландах оценили вероятность введения санкций ЕС против США
Введение санкций ЕС в отношении США за атаку на Венесуэлу ожидать не стоит, так как в Евросоюзе нет единогласного осуждения этих действий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:35:00+03:00
2026-01-14T10:35:00+03:00
в мире, сша, венесуэла, нидерланды, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, евросоюз, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нидерланды, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Евросоюз, ООН, Удары США по Венесуэле
В Нидерландах оценили вероятность введения санкций ЕС против США

Экс-депутат ван Боммел: ЕС не введет санкции против США после атаки на Венесуэлу

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Введение санкций ЕС в отношении США за атаку на Венесуэлу ожидать не стоит, так как в Евросоюзе нет единогласного осуждения этих действий, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"Я считаю, что реакция Европы на американскую агрессию в отношении Венесуэлы совершенно недостаточна. Действия Америки на море и на территории Венесуэлы являются нарушением международного права. Недопустимо атаковать суда так, как это сделали США, и уж тем более недопустимо похищать действующего президента страны", - сказал бывший политик.
По его мнению, Европейский союз должен единогласно осудить атаку на Венесуэлу без каких-либо исключений.
"Первый шаг - осуждение, второй - доведение дела до Совета Безопасности ООН, а третий - санкции или что-то подобное. Но никаких санкций против США не будет, если сначала не будут осуждены действия США, и, во-вторых, если не будет единодушия в ЕС по этому вопросу. А этого тоже нет. Поэтому я не ожидаю, что ЕС введет санкции против Америки", - заявил ван Боммел.
Ранее депутат парламента Нидерландов от Партии защиты животных (Partij voor de Dieren) Кристин Теуниссен призвала ввести санкции в отношении США за атаку на Венесуэлу и назвала ее прямым нарушением международного права.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
