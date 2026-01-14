https://ria.ru/20260114/nevinnomyssk-2067727568.html
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 14.01.2026
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА
В результате падения обломков БПЛА в ставропольском Невинномысске загорелись складское помещение и несколько автомобилей, угрозы распространения огня нет,... РИА Новости, 14.01.2026
невинномысск
ставропольский край
В Невинномысске из-за падения обломков БПЛА загорелся склад и несколько машин