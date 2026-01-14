Рейтинг@Mail.ru
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 14.01.2026
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 14.01.2026
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА
В результате падения обломков БПЛА в ставропольском Невинномысске загорелись складское помещение и несколько автомобилей, угрозы распространения огня нет,... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
невинномысск
владимир владимиров
ставропольский край
невинномысск
ставропольский край
Новости
В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА

В Невинномысске из-за падения обломков БПЛА загорелся склад и несколько машин

© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в ставропольском Невинномысске загорелись складское помещение и несколько автомобилей, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее губернатор сообщал, что противник пытался атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске.
«
"В результате падения обломков БПЛА в Невинномысске произошло возгорание складского помещения на окраине города, загорелись несколько припаркованных легковых автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Угрозы распространения огня нет", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что администрацией Невинномысска принято решение об эвакуации в открытый для этого ПВР жильцов нескольких домов - рядом с ними упали обломки беспилотника, которые будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. По словам губернатора, угрозы для людей нет.
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме Ростова-на-Дону
© 2026 МИА «Россия сегодня»
