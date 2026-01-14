В Невинномысске возник пожар из-за падения обломков БПЛА

"В результате падения обломков БПЛА в Невинномысске произошло возгорание складского помещения на окраине города, загорелись несколько припаркованных легковых автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Угрозы распространения огня нет", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что администрацией Невинномысска принято решение об эвакуации в открытый для этого ПВР жильцов нескольких домов - рядом с ними упали обломки беспилотника, которые будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. По словам губернатора, угрозы для людей нет.