ВСУ пытаются атаковать промзону в Невинномысске

Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске на Ставрополье, работает ПВО, предупредил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:10:00+03:00
