Приморские ученые создали ИИ-помощника для выхода бизнеса на рынок Китая

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Приморские ученые из Дальневосточного федерального университета создали ИИ-помощника для выхода российского бизнеса на рынок Китая, сообщает пресс-служба университета.
"Ученые из Дальневосточного центра искусственного интеллекта ДВФУ создали интеллектуального помощника для экспортеров "AI-Востоковед". Уникальный цифровой ассистент создан специально для российских предпринимателей, планирующих выход на рынок Китая", - говорится в сообщении.
Новый ИИ-помощник проводит пользователя через все этапы экспорта - от идеи до первых поставок. С его помощью больше не нужно вручную искать информацию и рисковать дорогостоящими ошибками. Предприниматели могут получать автоматизированные подсказки, готовые документы, практические советы и шаблоны в одном Telegram-боте.
"Мы объединяем наши компетенции в сфере искусственного интеллекта и экспертизу ДВФУ как академического форпоста страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бот предлагает комплексное сопровождение экспортной деятельности: персональные рекомендации по анализу рыночного спроса и адаптации продукта, помощь в организации логистики, подготовке документов и таможенном оформлении. ИИ-помощник помогает выбирать оптимальные подходы, отслеживать изменения законодательства, находить надежных партнеров и оформлять необходимые документы прямо в мессенджере", - отметил директор Дальневосточного центра искусственного интеллекта ДВФУ Роман Дремлюга.
Ключевое преимущество сервиса - его адаптация под задачи малого и среднего предпринимательства. Бот ориентирован на компании, стремящиеся запустить или расширить экспортные поставки с минимальными издержками. Помимо этого, он полезен специалистам и консультантам, работающим с внешнеэкономическими проектами.
В основу сервиса легли методические разработки Российского экспортного центра и проверенных китайских источников. Использование таких источников, как отмечают в ДВФУ, обеспечивает высокую степень достоверности и актуальности предоставляемых сведений.
