Рейтинг@Mail.ru
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 14.01.2026 (обновлено: 19:55 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/nato-2067831431.html
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией - РИА Новости, 14.01.2026
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией
Генсек НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но и Китаю, Северной Корее и Ирану, заявил основатель и редактор независимого... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:15:00+03:00
2026-01-14T19:55:00+03:00
россия
китай
иран
марк рютте
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20260108/nato-2066825253.html
россия
китай
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, иран, марк рютте, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире
Россия, Китай, Иран, Марк Рютте, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, В мире
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией

Нортон: НАТО воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей, Ираном

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но и Китаю, Северной Корее и Ирану, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X.
«
"Глава НАТО ясно дал понять, что <…> империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам", — написал он.
Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга.
В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.
В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
8 января, 03:42
 
РоссияКитайИранМарк РюттеМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала