Екатерина Проничева возглавит Пушкинский музей - РИА Новости, 14.01.2026
17:56 14.01.2026 (обновлено: 18:10 14.01.2026)
Екатерина Проничева возглавит Пушкинский музей
Екатерина Проничева возглавит Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Екатерина Проничева возглавит Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Руководителем ГМИИ имени А.С. Пушкина стала Екатерина Проничева", - написала она в своем канале в мессенджере Max.
Как уточняется, с 2022 года Проничева была директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ранее занимала пост руководителя департамента культурного наследия Минкультуры России, а также работала замглавы департамента культуры Москвы.
Заголовок открываемого материала