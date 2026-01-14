https://ria.ru/20260114/muzey-2067885053.html
Екатерина Проничева возглавит Пушкинский музей
Екатерина Проничева возглавит Пушкинский музей - РИА Новости, 14.01.2026
Екатерина Проничева возглавит Пушкинский музей
Екатерина Проничева возглавит Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 14.01.2026
