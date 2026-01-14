https://ria.ru/20260114/musor-2067887611.html
Более 725 тонн мусора собрали с водных объектов Москвы за прошлый год
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 725 тонн мусора собрали с водных объектов Москвы за прошлый год, ГУП "Мосводосток" обслуживает 290 водоемов и почти 193 километров открытых русел малых рек и ручьев на территории столицы, сообщается в Telegram-канале департамента ЖКХ Москвы.
"Более 725 тонн мусора собрали с водных объектов Москвы за прошлый год. Такую масштабную работу выполнили специалисты ГУП "Мосводосток" в 2025 году. Сегодня предприятие обслуживает 290 водоемов и почти 193 километров открытых русел малых рек и ручьев на территории Москвы. Уборка проводится регулярно и по установленному регламенту: очищается не только акватория, но и трехметровая прибрежная полоса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что важную роль в поддержании чистоты играет обратная связь с жителями. Сообщения в соцсетях, обращения на портал "Наш город" и в диспетчерскую службу оперативно отрабатываются - на ликвидацию загрязнений уходит не более суток. Сбор мусора ведется вручную: речные рабочие используют сачки, багры, грабли и другие инструменты. Если загрязнение находится далеко от берега, задействуются плавательные лодки.
"Чаще всего из воды извлекают листву, ветки, пластиковые бутылки, пакеты и банки. Летом находки бывают неожиданными - урны, тележки из супермаркетов, электросамокаты и велосипеды", - уточняется в сообщении.