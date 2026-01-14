В центре Москвы мужчина с отверткой напал на прохожего

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мужчина с отверткой напал на прохожего и попытался ограбить его в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как сообщили в ведомстве, в преступлении подозревают 39-летнего жителя Твери. Прохожий, на которого напал злоумышленник, смог отбиться и сохранить свое имущество, а нападавший сбежал. Полицейские смогли быстро установить личность грабителя и задержали его неподалеку от места нападения.
"Сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на москвича. Злоумышленник, вооружившись отверткой, напал на прохожего", - говорится в сообщении в канале ведомства в мессенджере Max.
Как сообщили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. Полиция устанавливает все эпизоды нарушения закона подозреваемого.