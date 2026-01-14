Сбер рассказал, в каких странах украинские колл-центры вербуют сотрудников

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Сбер" видит, что украинские колл-центры увеличивают число мошеннических звонков, вербуя "сотрудников" в Чехии, Латвии, Литве и других странах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Преступная сеть вербовала своих сотрудников из Чехии, Латвии, Литвы и других стран и доставляла их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве для мошенничества. Там они выполняли различные роли в преступной организации, от совершения звонков и подделки официальных документов из полиции и банков до сбора наличных денег у своих жертв", - заявил он.
Также, в "Сбере" фиксируют рост звонков в Прибалтике, в Казахстане, в Польше, Израиле и ряде других стран. "И из этих государств Украина привлекает на "работу" носителей языка. Меры, которые предпринимаются властями этих стран, недостаточны. У них нет опыта", - пояснил зампред.
Кузнецов заключил, что в целом, в "Сбере", как и МВД, к концу 2025 года заметили тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян.
