Сбер рассказал, в каких странах украинские колл-центры вербуют сотрудников

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Сбер" видит, что украинские колл-центры увеличивают число мошеннических звонков, вербуя "сотрудников" в Чехии, Латвии, Литве и других странах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов заключил, что в целом, в "Сбере", как и МВД, к концу 2025 года заметили тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян.