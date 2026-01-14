Украинские мошенники тестируют новую схему, заявил юрист

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Украинские мошенники начали применять новую схему с сообщением якобы от "Госуслуг", рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

"После новогодних праздников россияне начали массово получать рассылку на свою почту якобы от портала "Госуслуги". В частности, на электронную почту приходит письмо с логотипом портала "Госуслуги", в котором говорится, что, к примеру, в Киеве зафиксирован вход в ваш личный кабинет с нового устройства, и советуют обратиться за помощью в службу поддержки по указанному номеру", — сказал он.

По словам Соловьева, абсурдность ситуации в том, что в фейковом сообщении пишется: "Если это были не вы — ничего делать не нужно".

Поскольку вход на "Госуслуги" фиксируется якобы из украинской столицы, получивший такое сообщение человек готов перезвонить по номеру-ловушке, чтобы объяснить, что он вовсе не в Киеве. Мошенники же рассчитывают на мгновенный испуг жертвы, возникающее у нее чувство беспокойства и неуверенности в сохранности аккаунта, отметил эксперт.

Он добавил, что после такого звонка вступает в действие многоходовая схема обмана, с помощью которой мошенники пытаются выманить у людей деньги или недвижимость, а также завербовать их для дропперства, диверсий, терактов и соучастия в мошенничестве.