07:36 14.01.2026 (обновлено: 10:22 14.01.2026)
Украинские мошенники тестируют новую схему, заявил юрист
киев, иван соловьев (юрист), происшествия
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Украинские мошенники начали применять новую схему с сообщением якобы от "Госуслуг", рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.
"После новогодних праздников россияне начали массово получать рассылку на свою почту якобы от портала "Госуслуги". В частности, на электронную почту приходит письмо с логотипом портала "Госуслуги", в котором говорится, что, к примеру, в Киеве зафиксирован вход в ваш личный кабинет с нового устройства, и советуют обратиться за помощью в службу поддержки по указанному номеру", — сказал он.
По словам Соловьева, абсурдность ситуации в том, что в фейковом сообщении пишется: "Если это были не вы — ничего делать не нужно".
Поскольку вход на "Госуслуги" фиксируется якобы из украинской столицы, получивший такое сообщение человек готов перезвонить по номеру-ловушке, чтобы объяснить, что он вовсе не в Киеве. Мошенники же рассчитывают на мгновенный испуг жертвы, возникающее у нее чувство беспокойства и неуверенности в сохранности аккаунта, отметил эксперт.
Он добавил, что после такого звонка вступает в действие многоходовая схема обмана, с помощью которой мошенники пытаются выманить у людей деньги или недвижимость, а также завербовать их для дропперства, диверсий, терактов и соучастия в мошенничестве.
При получении подобных сообщений их сразу нужно удалять, не переходя по ссылкам, и не звонить по указанным номерам, подчеркнул юрист.
КиевИван Соловьев (юрист)Происшествия
 
 
