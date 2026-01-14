Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о схеме мошенничества с бронированием туров
14.01.2026
Россиян предупредили о схеме мошенничества с бронированием туров
Россиян предупредили о схеме мошенничества с бронированием туров
Туристические "посредники", предлагающие бронирование туров через чаты и закрытые группы в мессенджерах, являются наиболее распространенной схемой мошенничества
Россиян предупредили о схеме мошенничества с бронированием туров

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Туристические "посредники", предлагающие бронирование туров через чаты и закрытые группы в мессенджерах, являются наиболее распространенной схемой мошенничества в этой сфере, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
"Распространенной схемой остаются действия частных посредников, предлагающих бронирование туров через чаты и закрытые группы. Пользуясь доверием участников, такие лица могут некоторое время оказывать услуги, а затем, собрав значительные суммы, прекращают выходить на связь", - сказал Мохов.
Он отметил, что обычно рост случаев мошенничества в туристической сфере приходится на праздничные периоды и высокий сезон. Ежегодно фиксируется несколько инцидентов, которые доходят до возбуждения уголовных дел и последующего рассмотрения в суде.
"К сожалению, универсального и стопроцентного способа защиты от мошенничества не существует. Вместе с тем туристам необходимо проявлять повышенную осмотрительность: проверять сведения о компаниях в федеральных реестрах туроператоров и турагентов, заключать официальные договоры и производить оплату исключительно на расчетные счета организаций, а не на личные банковские карты", - подчеркнул Мохов.
Он также обратил внимание на то, что с особой осторожностью нужно относиться к предложениям с существенно заниженной стоимостью. "Если цена ниже рыночной на 20-30%, это должно вызывать обоснованные сомнения", - добавил эксперт.
В начале января Telegram-канал Shot сообщал, что тургагент взяла на себя организацию отдыха для большой компании за 100 миллионов рублей. На деньги, полученные от туристов, якобы был организован отдых, но по факту билеты были поддельными, а брони в отеле отменены. При этом все средства вернулись турагенту, связаться с которой оказалось невозможно, так как она умерла.
В РСТ отметили, что не располагают какими-либо данными по этому конкретному случаю.
