Молдавская оппозиция раскритиковала слова Санду о Румынии

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Либерально-демократическая партия, которую возглавляет экс-премьер Владимир Филат, заявила, что слова президента Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией в случае референдума являются признанием провала правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).

Ранее Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Со временем Санду последовательно высказывалась за переписывание Конституции, за реформирование государственных институтов "с нуля" и, совсем недавно, за упоминание объединения с Румынией как возможного решения. Эта череда заявлений, по сути, является публичным признанием провала правления ПДС", - говорится в сообщении политсилы.

В партии также подчеркнули, что заявления по вопросам суверенитета, национальной безопасности и конституционного устройства требуют высокого уровня политической ответственности. "Распространение подобных сигналов без чёткого плана, сроков и инструментов реализации создаёт путаницу в обществе и подрывает доверие к власти. Реакция общества свидетельствует о высокой чувствительности темы. При отсутствии ясности президентский дискурс начинает спекулировать страхами и ожиданиями, усиливая поляризацию общества", - отмечается в заявлении.