Юрист Митрошиной заявил в суде, что она заинтересована в погашении долга
15:02 14.01.2026
Юрист Митрошиной заявил в суде, что она заинтересована в погашении долга
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Представитель блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств в особо крупном размере, заявил в Арбитражном суде Москвы, что она заинтересована в погашении долга, ставшего основанием для обращения налоговой инспекции в суд с заявлением о ее банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы заинтересованы в погашении", - сказал юрист, уточнив, что в адрес налоговой уже производились платежи.
Суд отложил рассмотрение обоснованности заявления ИФНС России № 33 по г. Москве о банкротстве Митрошиной на 6 апреля, в том числе "для установления размера задолженности".
Заявление налогового органа было подано в суд 7 октября. Изначальный размер требований налоговиков к должнику, согласно данным картотеки арбитражных дел, составлял около 211 миллионов рублей.
Митрошина в 2023-2024 годах оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции от 31 марта 2023 года законным.
Как следует из материалов разбирательства, по итогам проверки за 2019-2021 годы ФНС доначислила Митрошиной суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и страховые взносы. Кроме того, Митрошину привлекли к налоговой ответственности в виде штрафа.
Суды пришли к выводам, что созданная Митрошиной схема организации бизнес-процессов была направлена "на получение налоговой экономии по НДС, НДФЛ и страховым взносам путем приобретения "формального" права на применение специальных налоговых режимов".
Митрошина обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве. Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
МоскваРоссияАлександра МитрошинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Происшествия
 
 
