СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником

"Аферисты создали сайт об уникальной методике быстрого похудения "Инноцентр" и продвигали его. Никакого чудо-препарата в реальности, конечно же, не было. Продавали пустышку", — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что все участники схемы были осуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере, при этом Федоров остался на свободе.