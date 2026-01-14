Рейтинг@Mail.ru
17:59 14.01.2026 (обновлено: 18:11 14.01.2026)
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником
украина, запорожье, михаил федоров, служба безопасности украины, страна.ua, верховная рада украины, владимир зеленский, василий малюк
Украина, Запорожье, Михаил Федоров, Служба безопасности Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Василий Малюк
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником

Life: новый министр обороны Украины Федоров занимался телефонным мошенничеством

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров в прошлом был телефонным мошенником, пишет Life со ссылкой на материалы уголовного дела из Приднепровского управления киберполиции.
"Аферисты создали сайт об уникальной методике быстрого похудения "Инноцентр" и продвигали его. Никакого чудо-препарата в реальности, конечно же, не было. Продавали пустышку", — говорится в публикации.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Где деньги?" Экс-премьер Украины резко отреагировал на новый шаг Евросоюза
17:19
По данным издания, Федоров играл ключевую роль в схеме компании: он занимался интернет-рекламой, удалял негативные отзывы и находил состоятельных клиентов. Кроме того, аферисты занимались телефонным мошенничеством под видом силовиков.
Как пишет Life, будущий министр обороны Украины промышлял этим в течение нескольких лет. Фирма находилась в Запорожье: именно там мошенники покупали телефоны и сим-карты, а также регистрировали сайты.
Кроме того, отмечается, что все участники схемы были осуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере, при этом Федоров остался на свободе.
Верховная Рада назначила Михаила Федорова главой Минобороны 14 января. До этого он был министром цифровой трансформации Украины. При этом на новый пост его удалось назначить лишь со второго раза.
С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками. В понедельник он назначил Евгения Хмару врио главы СБУ. До этого он сделал Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Украинские СМИ считают, что ротацией кадров Зеленский пытается сорвать план противников по его отставке. Как писало издание "Страна.ua", с этой целью уволили главу СБУ Василия Малюка*. Остальные перестановки скорее призваны показать, что глава киевского режима якобы решил обновить власть после коррупционного скандала.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко
17:22
 
УкраинаЗапорожьеМихаил ФедоровСлужба безопасности УкраиныСтрана.uaВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВасилий Малюк
 
 
