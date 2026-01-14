МИД Приднестровья обвинил Кишинев в саботаже усилий по переговорам

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Кишинев саботирует усилия Приднестровья и международных участников переговорного процесса придать позитивный импульс процессу урегулирования, заявило в среду министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Именно молдавская сторона на протяжении более шести лет блокирует полноценную работу международного переговорного формата "5+2" и отдельных вспомогательных механизмов. При этом за последнее время предметных адекватных предложений по текущим проблемам молдавской стороной предоставлено не было. Это свидетельствует о намеренном саботировании Кишиневом любого взаимодействия, что подрывает усилия не только Приднестровья, но и ряда международных посредников, стремящихся придать позитивный импульс процессу урегулирования", - говорится в комментарии.
В МИД ПМР также добавили, что текущая повестка отношений Молдавии и Приднестровья насыщена практическими вопросами, имеющими важное значение для интересов людей и требующими эффективного решения посредством ответственного подхода и содержательной работы.
"Параметры окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдо-приднестровского конфликта должны определяться исключительно мирным политическим путем за столом переговоров", - отмечается в комментарии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.