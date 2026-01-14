Рейтинг@Mail.ru
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/maldivy-2067811097.html
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула - РИА Новости, 14.01.2026
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула
Власти Мальдив запросили международную помощь для поиска пропавшего в конце прошлого года туриста Романа Юрочкина из Барнаула, следует из открытых материалов по РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:14:00+03:00
2026-01-14T14:14:00+03:00
россия
барнаул
мальдивы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427083_0:275:3076:2005_1920x0_80_0_0_37d988b5f3628b815a232a3b5aa390de.jpg
https://ria.ru/20251126/tailand-2057834938.html
https://ria.ru/20260110/gruziya-2067147329.html
россия
барнаул
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427083_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3f86d6c57fcd802e5544fa111d357a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, барнаул, мальдивы, в мире
Россия, Барнаул, Мальдивы, В мире
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула

РИА Новости: Мальдивы запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула

© iStock.com / niromaksВид на Мале, Мальдивы
Вид на Мале, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / niromaks
Вид на Мале, Мальдивы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Мальдив запросили международную помощь для поиска пропавшего в конце прошлого года туриста Романа Юрочкина из Барнаула, следует из открытых материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В розыскных документах указывается, что гражданин России Роман Юрочкин из Барнаула, 1977 года рождения, пропал 16 декабря 2025 года на острове Укулхас в атолле Алиф-Алиф.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
26 ноября 2025, 20:49
Согласно имеющимся данным, Юрочкин может находиться на территории Мальдив, России и Таиланда. В качестве особой приметы отмечена татуировка на левом плече.
В материалах также указано, что инициатором международного розыска выступает мальдивская сторона.
По информации, собранной РИА Новости, Юрочкин проживал в гостевом доме на острове Укулхас и должен был покинуть его 17 декабря, однако на выезд не явился. В последний раз его видели 16 декабря днём - сначала в гостинице, а позднее, по словам местных жителей, в районе школы неподалёку от отеля. После этого мужчина бесследно исчез.
Поиски Юрочкина на острове, который можно обойти пешком за несколько часов, результатов не дали. Местная полиция рассматривала различные версии произошедшего, однако официальных выводов о причинах исчезновения до настоящего времени не представлено.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
 
РоссияБарнаулМальдивыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала