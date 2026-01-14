https://ria.ru/20260114/maldivy-2067811097.html
Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Мальдив запросили международную помощь для поиска пропавшего в конце прошлого года туриста Романа Юрочкина из Барнаула, следует из открытых материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В розыскных документах указывается, что гражданин России
Роман Юрочкин из Барнаула
, 1977 года рождения, пропал 16 декабря 2025 года на острове Укулхас в атолле Алиф-Алиф.
Согласно имеющимся данным, Юрочкин может находиться на территории Мальдив
, России и Таиланда
. В качестве особой приметы отмечена татуировка на левом плече.
В материалах также указано, что инициатором международного розыска выступает мальдивская сторона.
По информации, собранной РИА Новости, Юрочкин проживал в гостевом доме на острове Укулхас и должен был покинуть его 17 декабря, однако на выезд не явился. В последний раз его видели 16 декабря днём - сначала в гостинице, а позднее, по словам местных жителей, в районе школы неподалёку от отеля. После этого мужчина бесследно исчез.
Поиски Юрочкина на острове, который можно обойти пешком за несколько часов, результатов не дали. Местная полиция рассматривала различные версии произошедшего, однако официальных выводов о причинах исчезновения до настоящего времени не представлено.