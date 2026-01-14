Власти Мальдив запросили помощь для поиска пропавшего туриста из Барнаула

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Мальдив запросили международную помощь для поиска пропавшего в конце прошлого года туриста Романа Юрочкина из Барнаула, следует из открытых материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В розыскных документах указывается, что гражданин России Роман Юрочкин из Барнаула , 1977 года рождения, пропал 16 декабря 2025 года на острове Укулхас в атолле Алиф-Алиф.

Согласно имеющимся данным, Юрочкин может находиться на территории Мальдив , России и Таиланда . В качестве особой приметы отмечена татуировка на левом плече.

В материалах также указано, что инициатором международного розыска выступает мальдивская сторона.

По информации, собранной РИА Новости, Юрочкин проживал в гостевом доме на острове Укулхас и должен был покинуть его 17 декабря, однако на выезд не явился. В последний раз его видели 16 декабря днём - сначала в гостинице, а позднее, по словам местных жителей, в районе школы неподалёку от отеля. После этого мужчина бесследно исчез.