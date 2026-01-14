"Настоящий ад на земле": что известно о тюрьме, где заключен Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с Владимиром Путиным

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Метрополитенский центр содержания под стражей. Этот изолятор печально известен "опасными и бесчеловечными" условиями.

За что место заключения Мадуро прозвали "адом на земле"?

Судьи отказываются отправлять туда людей

Метрополитенский следственный изолятор открылся в начале 1990-х, его создали на территории бывшего складского производственного комплекса. На сегодняшний день это — единственная федеральная тюрьма в Нью-Йорке.

В учреждении в основном находятся люди, ожидающие суда или перевода в место постоянного отбывания наказания после приговора. Здесь есть зоны для отдыха на свежем воздухе, медицинский блок с кабинетами для осмотра. Также есть отдельное крыло для образовательных программ и тюремная библиотека.

Однако в последние годы условия содержания были настолько суровыми, что некоторые судьи отказывались отправлять туда людей.

Личинки в еде и удар ножом в шею

Эта тюрьма — "опасное и бесчеловечное" место, заявил демократ Эндрю Гунардис, представляющий этот район в сенате штата Нью-Йорк. По его словам, там практикуется полная изоляция заключенных, а в еде попадаются личинки.

В июле 2024 года заключенный по имени Уриэль Уайт получил смертельное ранение ножом в шею в ходе ссоры из-за наркотиков на территории учреждения. Спустя шесть недель после этого 36-летний арестант Эдвин Кордеро умер из-за многочисленных травм, нанесенных в драке.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие © Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие

В августе 2024-го судья Гэри Браун написал : "Заключенных подвергают издевательствам и лишают надлежащей медицинской помощи".

"Ад на земле"

Организация объединения женщин — юристов и судей еще в докладе 2016 года назвала условия содержания в этом изоляторе "неприемлемыми". По их оценке, они совершенно не соответствуют ни стандартам Американской ассоциации юристов, ни минимальным правилам ООН по обращению с заключенными.

Адвокат одного из находившихся в этом учреждении позже назвал тюрьму "адом на земле".

Заключенные в этом учреждении уже давно жалуются на повсеместное насилие, ужасные условия содержания, острую нехватку персонала, контрабанду наркотиков с пособничеством охранников.

С Мадуро будут "обращаться как с любым другим обвиняемым в уголовном преступлении", — сообщает репортер Джонатан Динст.

О том, в каких именно условиях содержится Мадуро, известно немного. Не совсем понятно, останется ли он в этой тюрьме после суда и вероятного обвинительного приговора.

Не единственный президент

Николас Мадуро — не первый президент латиноамериканской страны, оказавшийся в изоляторе.

В апреле 2022-го в учреждение поступил экс-глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, который занимал пост президента в 2014-2022 годах. Эрнандеса экстрадировали и осудили в США за содействие перевозке сотен тонн кокаина и защиту наркоторговцев. В декабре 2025-го он вышел на свободу после помилования Дональдом Трампом. Немного ранее, в 2020 году, в учреждении содержался экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна.

© AP Photo / Willy Sanjuan Американский рэпер и продюсер Шон Комбс © AP Photo / Willy Sanjuan Американский рэпер и продюсер Шон Комбс

Сейчас среди знаменитых арестантов тюрьмы — рэпер P. Diddy, приговоренный к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Его сокамерником является Сэм Бэнкман-Фрид — бывший криптовалютный миллиардер.