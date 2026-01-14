"Настоящий ад на земле": что известно о тюрьме, где заключен Мадуро

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Метрополитенский центр содержания под стражей. Этот изолятор печально известен "опасными и бесчеловечными" условиями.
За что место заключения Мадуро прозвали "адом на земле"?
Судьи отказываются отправлять туда людей
Метрополитенский следственный изолятор открылся в начале 1990-х, его создали на территории бывшего складского производственного комплекса. На сегодняшний день это — единственная федеральная тюрьма в Нью-Йорке.
В учреждении в основном находятся люди, ожидающие суда или перевода в место постоянного отбывания наказания после приговора. Здесь есть зоны для отдыха на свежем воздухе, медицинский блок с кабинетами для осмотра. Также есть отдельное крыло для образовательных программ и тюремная библиотека.
Однако в последние годы условия содержания были настолько суровыми, что некоторые судьи отказывались отправлять туда людей.
Личинки в еде и удар ножом в шею
Эта тюрьма — "опасное и бесчеловечное" место, заявил демократ Эндрю Гунардис, представляющий этот район в сенате штата Нью-Йорк. По его словам, там практикуется полная изоляция заключенных, а в еде попадаются личинки.
В июле 2024 года заключенный по имени Уриэль Уайт получил смертельное ранение ножом в шею в ходе ссоры из-за наркотиков на территории учреждения. Спустя шесть недель после этого 36-летний арестант Эдвин Кордеро умер из-за многочисленных травм, нанесенных в драке.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Холодное оружие
В августе 2024-го судья Гэри Браун написал: "Заключенных подвергают издевательствам и лишают надлежащей медицинской помощи".
"Ад на земле"
Организация объединения женщин — юристов и судей еще в докладе 2016 года назвала условия содержания в этом изоляторе "неприемлемыми". По их оценке, они совершенно не соответствуют ни стандартам Американской ассоциации юристов, ни минимальным правилам ООН по обращению с заключенными.
Адвокат одного из находившихся в этом учреждении позже назвал тюрьму "адом на земле".
Заключенные в этом учреждении уже давно жалуются на повсеместное насилие, ужасные условия содержания, острую нехватку персонала, контрабанду наркотиков с пособничеством охранников.
С Мадуро будут "обращаться как с любым другим обвиняемым в уголовном преступлении", — сообщает репортер Джонатан Динст.
О том, в каких именно условиях содержится Мадуро, известно немного. Не совсем понятно, останется ли он в этой тюрьме после суда и вероятного обвинительного приговора.
Не единственный президент
Николас Мадуро — не первый президент латиноамериканской страны, оказавшийся в изоляторе.
В апреле 2022-го в учреждение поступил экс-глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, который занимал пост президента в 2014-2022 годах. Эрнандеса экстрадировали и осудили в США за содействие перевозке сотен тонн кокаина и защиту наркоторговцев. В декабре 2025-го он вышел на свободу после помилования Дональдом Трампом. Немного ранее, в 2020 году, в учреждении содержался экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна.
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс
Сейчас среди знаменитых арестантов тюрьмы — рэпер P. Diddy, приговоренный к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Его сокамерником является Сэм Бэнкман-Фрид — бывший криптовалютный миллиардер.
Судьба Николаса Мадуро сейчас полностью зависит от юридической системы США и политической воли руководства этой страны.