Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева способны завоевать медали на предстоящих Олимпийских играх в Италии, заявила глава Федерации лыжных гонок РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T15:01:00+03:00
