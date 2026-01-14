Рейтинг@Mail.ru
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе
Лыжные гонки
 
15:01 14.01.2026
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева способны завоевать медали на предстоящих Олимпийских играх в Италии, заявила глава Федерации лыжных гонок РИА Новости Спорт, 14.01.2026
лыжные гонки
спорт
федерация лыжных гонок россии (флгр)
елена вяльбе
дарья непряева
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
лыжные гонки, федерация лыжных гонок россии (флгр), елена вяльбе, дарья непряева, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Елена Вяльбе, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе

Вяльбе: Коростелев и Непряева способны завоевать медали на Олимпиаде в Италии

КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева способны завоевать медали на предстоящих Олимпийских играх в Италии, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
На данный момент лучшим результатом Коростелева на Кубке мира было четвертое место в масс-старте свободным стилем, прошедшим в рамках многодневки "Тур де Ски". Непряева в той гонке у женщин стала шестой, также показав свой лучший результат.
"У них все хорошо, они готовятся. Мы ждем от них медалей", - сказала Вяльбе журналистам.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Лыжные гонкиСпортФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Елена ВяльбеДарья НепряеваСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
