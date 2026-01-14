Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:10 14.01.2026
Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ Москвы
Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 14.01.2026
Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ Москвы
Почти 25 тысяч москвичей и гостей города посетили катки на площадках "Печатники" и "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" с начала декабря, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.01.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
москва
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ Москвы

Максим Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : пресс-служба ДИППКаток ОЭЗ Москвы
Каток ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Каток ОЭЗ Москвы
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Почти 25 тысяч москвичей и гостей города посетили катки на площадках "Печатники" и "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" с начала декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" на двух промышленных площадках столичной ОЭЗ — "Печатники" и "Руднево" — работают катки. Они стали центрами притяжения для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города. В дни новогодних каникул покататься на коньках пришли свыше 11 тысяч человек, а с момента открытия арен — почти 25 тысяч", — приводит слова Ликсутова пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, площади ледовых арен в "Печатниках" и "Руднево" составляют 700 и 1080 квадратных метров. Одновременно на льду могут находиться от 120 до 150 человек.

Катки работают каждый день: на площадке "Печатники" — с 11:00 до 23:00, в индустриальном парке "Руднево" — с 10:00 до 22:00. Посетители могут взять напрокат снаряжение и "помощников фигуриста" для юных гостей, и заточить коньки. Также в близости от катков работают фуд-траки, где можно приобрести горячие напитки и еду.

Кроме того, записаться на сеанс и узнать о предстоящих мероприятиях можно на сайтах индустриального парка "Руднево" и площадки "Печатники".
Бизнес-центр на улице Обручева - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Гарбузов: резиденты заняли 77% площадей бизнес-центра на улице Обручева
Вчера, 10:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
