Отказ от своих же принципов говорит о ненадежности США, заявил Лавров

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Отказ Вашингтона действовать в соответствии с принципами глобализации, которые он же и продвигал, заставляет задуматься о ненадежности Соединенных Штатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентная позиция Соединенных Штатов последовательно ухудшается", - подчеркнул министр.