Отказ от своих же принципов говорит о ненадежности США, заявил Лавров

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Отказ Вашингтона действовать в соответствии с принципами глобализации, которые он же и продвигал, заставляет задуматься о ненадежности Соединенных Штатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого, как я уже упоминал, отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом", - сказал он на пресс-конференции, комментируя заявления американской стороны о введении пошлин в 25% против всех партнеров Ирана.
Как отметил Лавров, существуют иные справедливые методы отстаивания своей позиции, кроме угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов.
"Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентная позиция Соединенных Штатов последовательно ухудшается", - подчеркнул министр.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, а соответствующее решение вступает в силу незамедлительно.