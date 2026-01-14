Рейтинг@Mail.ru
Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров
15:14 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067830889.html
Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров
Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров
РФ с интересом и симпатией наблюдает за тем, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права и независимость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:14:00+03:00
2026-01-14T15:14:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, сергей лавров, силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Сергей Лавров, Силия Флорес, ООН
Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров

Лавров: Россия с интересом наблюдает за тем, как Венесуэла отстаивает свои права

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ с интересом и симпатией наблюдает за тем, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права и независимость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы с большим интересом, озабоченностью, но симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость. При этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с США", - сказал Лавров журналистам.
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Лавров ответил на вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы
Вчера, 13:48
Он отметил, что в Венесуэле подчеркивают, что диалог с США должен быть равноправным, с взаимным уважением и отказом от методов диктата.
Министр также добавил, что на данном этапе руководство Венесуэлы отстаивает свои национальные приоритеты и суверенитет.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро
12 января, 23:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроСергей ЛавровСилия ФлоресООН
 
 
