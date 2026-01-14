Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ с интересом и симпатией наблюдает за тем, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права и независимость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с большим интересом, озабоченностью, но симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость. При этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с США", - сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что в Венесуэле подчеркивают, что диалог с США должен быть равноправным, с взаимным уважением и отказом от методов диктата.

Министр также добавил, что на данном этапе руководство Венесуэлы отстаивает свои национальные приоритеты и суверенитет.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.