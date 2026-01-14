https://ria.ru/20260114/lavrov-2067808180.html
Лавров прокомментировал заявления Запада об идее прекращения огня
Лавров прокомментировал заявления Запада об идее прекращения огня - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров прокомментировал заявления Запада об идее прекращения огня
Заявления Запада об идее введения режима прекращения огня на Украине являются попыткой дать Киеву время, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:02:00+03:00
2026-01-14T14:02:00+03:00
2026-01-14T14:09:00+03:00
сергей лавров
в мире
украина
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067099944.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, украина, киев, россия
Сергей Лавров, В мире, Украина, Киев, Россия
Лавров прокомментировал заявления Запада об идее прекращения огня
Лавров назвал заявления Запада о прекращении огня попыткой дать время Киеву