14:02 14.01.2026 (обновлено: 14:09 14.01.2026)
Лавров прокомментировал заявления Запада об идее прекращения огня
Заявления Запада об идее введения режима прекращения огня на Украине являются попыткой дать Киеву время, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
сергей лавров, в мире, украина, киев, россия
Сергей Лавров, В мире, Украина, Киев, Россия
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявления Запада об идее введения режима прекращения огня на Украине являются попыткой дать Киеву время, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И те, кто сейчас говорит, вот европейцы постоянно, Германия, британцы тем более, вот сейчас приоритет номер один – это перемирие... Это все, конечно, несерьезно, хотя и с этими представителями мы готовы вести разговор. Но когда говорят (на Западе - ред.), что кроме прекращения огня все остальное второстепенно, понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
