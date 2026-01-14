https://ria.ru/20260114/lavrov-2067805945.html
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможном посещении... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:55:00+03:00
2026-01-14T13:55:00+03:00
2026-01-14T14:05:00+03:00
москва
украина
в мире
россия
сергей лавров
стив уиткофф
сша
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
москва
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, в мире, россия, сергей лавров, стив уиткофф, сша, джаред кушнер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, США, Джаред Кушнер, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине