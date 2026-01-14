Рейтинг@Mail.ru
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров
13:55 14.01.2026 (обновлено: 14:05 14.01.2026)
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможном посещении... РИА Новости, 14.01.2026
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможном посещении спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера Москвы в январе.
"Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер, и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы, и им есть, что сказать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Намибии.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
 
