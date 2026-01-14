Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможном посещении спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера Москвы в январе.