Лавров рассказал об отношениях между Москвой и Тегераном
Лавров рассказал об отношениях между Москвой и Тегераном - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров рассказал об отношениях между Москвой и Тегераном
Отношения России и Ирана не могут быть изменены какой-либо третьей стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
Лавров рассказал об отношениях между Москвой и Тегераном
Лавров: оношения между Россией и Ираном не могут быть изменены третьей стороной