Лавров ответил на вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы

"Я не могу прогнозировать, как все произойдет далее. Но на данном этапе мы видим, что венесуэльское руководство отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного суверенного независимого государства. Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая США, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи, отвечая на вопрос РИА Новости.