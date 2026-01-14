https://ria.ru/20260114/lavrov-2067801661.html
Позиция России по Венесуэле остается неизменной, заявил Лавров
Позиция России по Венесуэле остается неизменной, основывается на территориальной целостности государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:43:00+03:00
РИА Новости
РИА Новости
