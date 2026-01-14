Рейтинг@Mail.ru
Позиция России по Венесуэле остается неизменной, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
13:43 14.01.2026 (обновлено: 13:50 14.01.2026)
Позиция России по Венесуэле остается неизменной, заявил Лавров
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Позиция России по Венесуэле остается неизменной, основывается на территориальной целостности государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения, и Венесуэла являлась именно таким государством", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
 
ВенесуэлаРоссияВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
