https://ria.ru/20260114/lavrov-2067801108.html
Лавров принял приглашение главы МИД Намибии посетить страну
Лавров принял приглашение главы МИД Намибии посетить страну - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров принял приглашение главы МИД Намибии посетить страну
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи заявил, что принял приглашение посетить с визитом республику. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:40:00+03:00
2026-01-14T13:40:00+03:00
2026-01-14T13:49:00+03:00
намибия
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d377eeafcb5d412e90a0c713c64c8a2.jpg
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067778046.html
намибия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_212:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8f8495b319e47a48997a52f9ca8c553d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
намибия, в мире, россия, сергей лавров
Намибия, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров принял приглашение главы МИД Намибии посетить страну
Лавров на встрече с главой МИД Намибии принял приглашение посетить страну