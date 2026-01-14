https://ria.ru/20260114/lavrov-2067798485.html
Россия и Намибия возобновят консультации на высоком уровне, заявил Лавров
Россия и Намибия возобновят консультации на высоком уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
Россия и Намибия возобновят консультации на высоком уровне, заявил Лавров
Россия и Намибия договорились возобновить регулярные внешнеполитические консультации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:28:00+03:00
2026-01-14T13:28:00+03:00
2026-01-14T13:36:00+03:00
россия
намибия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d377eeafcb5d412e90a0c713c64c8a2.jpg
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067778046.html
россия
намибия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_212:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8f8495b319e47a48997a52f9ca8c553d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, намибия, сергей лавров
Россия, Намибия, Сергей Лавров
Россия и Намибия возобновят консультации на высоком уровне, заявил Лавров
Лавров: Россия и Намибия возобновят консультации на высоком уровне