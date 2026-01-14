Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о дружественных связях между Россией и Намибией
13:27 14.01.2026 (обновлено: 13:31 14.01.2026)
Лавров рассказал о дружественных связях между Россией и Намибией
Лавров рассказал о дружественных связях между Россией и Намибией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дружественные связи между Россией и Намибией развиваются поступательно, основываются на принципах равноправия и взаимоуважения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили, что дружественные связи между Москвой и Виндхуком развиваются поступательно. Связи опираются на традиционные для наших отношений принципы равноправия, солидарности, взаимного уважения, взаимной поддержки", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Заголовок открываемого материала