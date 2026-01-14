https://ria.ru/20260114/lavrov-2067778046.html
Россия будет рада принять президента Намибии с визитом, заявил Лавров
Россия будет рада принять президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтву с визитом в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия будет рада принять президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтву с визитом в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как мы с вами обсуждали в Каире
, мы будем рады принять президента Нанди-Ндайтву в Российской Федерации. Кстати сказать, мы отметили, что все предыдущие президенты вашей страны посещали Москву", - сказал Лавров
в начале переговоров с министром международных отношений Намибии
Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
В свою очередь, глава МИД Намибии отметила, что президент республики готова посетить Россию.
"Вы отметили традицию посещения всех предыдущих президентов нашего государства вашей страны. Я бы хотела отметить намерение и готовность нашего президента посетить вашу страну позднее в этом году", - сказала она.
По словам Ашипалы-Мусавьи, Намибия и Россия продолжают тесное сотрудничество на многосторонних площадках и очень довольны уровнем кооперации.
Она подчеркнула, что очень рада снова быть в Москве
, и указала, что впервые побывала в российской столице в 1978 году, а в последний - в 1986 году.
"Вчера во время своей прогулки по Москве я отметила, что инфраструктура города очень сильно изменилась. Но что самое важно - дух России не изменился", - сказала Ашипала-Мусавьи.