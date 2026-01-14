Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве. 14 января 2026

Россия будет рада принять президента Намибии с визитом, заявил Лавров

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия будет рада принять президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтву с визитом в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как мы с вами обсуждали в Каире , мы будем рады принять президента Нанди-Ндайтву в Российской Федерации. Кстати сказать, мы отметили, что все предыдущие президенты вашей страны посещали Москву", - сказал Лавров в начале переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.

В свою очередь, глава МИД Намибии отметила, что президент республики готова посетить Россию.

"Вы отметили традицию посещения всех предыдущих президентов нашего государства вашей страны. Я бы хотела отметить намерение и готовность нашего президента посетить вашу страну позднее в этом году", - сказала она.

По словам Ашипалы-Мусавьи, Намибия и Россия продолжают тесное сотрудничество на многосторонних площадках и очень довольны уровнем кооперации.

Она подчеркнула, что очень рада снова быть в Москве , и указала, что впервые побывала в российской столице в 1978 году, а в последний - в 1986 году.