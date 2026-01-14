Швеция направила своих офицеров в Гренландию на учения, заявил премьер

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Швеция по просьбе Дании направила офицеров своих вооруженных сил в Гренландию, они будут готовиться к датским учениям на острове, заявил в среду шведский премьер Ульф Кристерссон.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. По данным ВС, тренировочная деятельность в этом году может включать охрану критической инфраструктуры, оказание помощи гренландским властям, включая полицию, прибытие войск союзников, развертывание истребителей, а также проведение военно-морских операций.
"Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких стран-союзников. Вместе они будут готовиться к предстоящим мероприятиям в рамках датских учений "Операция "Арктическая выносливость" (Operation Arctic Endurance). Швеция направляет военный персонал по просьбе Дании", - написал Кристерссон в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.