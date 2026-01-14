Швеция направила своих офицеров в Гренландию на учения, заявил премьер

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Швеция по просьбе Дании направила офицеров своих вооруженных сил в Гренландию, они будут готовиться к датским учениям на острове, заявил в среду шведский премьер Ульф Кристерссон.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.