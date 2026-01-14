Рейтинг@Mail.ru
Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/kopengagen-2067935120.html
Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ
Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ
Миссия государств-членов Евросоюза по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО, которые... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T23:18:00+03:00
2026-01-14T23:18:00+03:00
в мире
гренландия
сша
германия
фридрих мерц
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260114/oon-2067931826.html
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067930804.html
https://ria.ru/20260114/daniya-2067929793.html
гренландия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, германия, фридрих мерц, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО
Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ

Bild: военная миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Миссия государств-членов Евросоюза по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО, которые потребовали бы вовлечения США, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Bild в среду сообщил, что Германия уже на этой неделе может направить в Гренландию первую группу своих солдат в рамках военной разведывательной миссии. По информации издания, сначала отправят отряд из нескольких военнослужащих бундесвера.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Эксперты ООН предостерегли США от попыток изменить статус Гренландии
Вчера, 22:45
"Официально европейские страны в составе НАТО создают свое присутствие в Гренландии. Однако… операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО", - говорится в материале газеты.
Как уточняет издание, координация европейской миссии через структуры НАТО потребовала бы вовлечения США.
"Северные страны в НАТО, в том числе Гренландия, подчиняются командованию НАТО в Норфолке (США). Однако операция должна проходить без участия США", - подчеркивается в статье газеты.
По данным издания, от ФРГ в миссии участвуют минобороны и канцелярия канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Помимо задачи по обучению в Гренландии военных в горной местности, также рассматривается возможность участия в обеспечении безопасности острова военно-морского флота и военно-воздушных сил Германии, добавляет газета. В частности, по сведениям издания, датская автономная территория уже давно обсуждается в качестве места дислокации или базирования новых морских разведывательных самолетов Poseidon, первый из которых военно-морской флот ФРГ получил на вооружение в ноябре 2025 года.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Гренландия не хочет входить в состав США, заявила глава МИД
Вчера, 22:36
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены Европейского союза в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии
Вчера, 22:24
 
В миреГренландияСШАГерманияФридрих МерцДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала