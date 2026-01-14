Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Миссия государств-членов Евросоюза по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО, которые потребовали бы вовлечения США, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Bild в среду сообщил, что Германия уже на этой неделе может направить в Гренландию первую группу своих солдат в рамках военной разведывательной миссии. По информации издания, сначала отправят отряд из нескольких военнослужащих бундесвера.
"Официально европейские страны в составе НАТО создают свое присутствие в Гренландии. Однако… операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО", - говорится в материале газеты.
Как уточняет издание, координация европейской миссии через структуры НАТО потребовала бы вовлечения США.
"Северные страны в НАТО, в том числе Гренландия, подчиняются командованию НАТО в Норфолке (США). Однако операция должна проходить без участия США", - подчеркивается в статье газеты.
По данным издания, от ФРГ в миссии участвуют минобороны и канцелярия канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Помимо задачи по обучению в Гренландии военных в горной местности, также рассматривается возможность участия в обеспечении безопасности острова военно-морского флота и военно-воздушных сил Германии, добавляет газета. В частности, по сведениям издания, датская автономная территория уже давно обсуждается в качестве места дислокации или базирования новых морских разведывательных самолетов Poseidon, первый из которых военно-морской флот ФРГ получил на вооружение в ноябре 2025 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.