В Баварии выплатят компенсацию отсидевшему за убийство, которого не было
В Баварии выплатят компенсацию отсидевшему за убийство, которого не было
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Бавария выплатят 1,31 миллиона евро (1 519 600 долларов) немцу Манфреду Гендицкому, отсидевшему 13 лет за убийство, которого не было, сообщает в среду баварское государственное министерство юстиции.
"В общей сложности с учетом уже внесенных сумм Свободное государство Бавария выплатит господину Гендицкому компенсацию в размере 1 310 000 евро", - говорится в заявлении министерства.
В ноябре 2024 года журнал Spiegel сообщил, что Гендицкий потребовал у властей Баварии
повторную компенсацию за моральный ущерб минимум в 750 тысяч евро. На тот момент, по сообщению местной прокуратуры, он уже получил более 368 тысяч евро. Однако сам Гендицкий, как сообщал Spiegel, заявил, что сумма выплаты не покрыла всего ущерба, и он будет требовать дополнительной компенсации.
Гендицкий много лет боролся за пересмотр дела. Его требовала оправдать не только сторона защиты, но и прокуратура. Сомнения были как в том, что мужчина совершил убийство, так и в том, что преступление вообще было. Позже эксперты доказали, что женщина стала жертвой несчастного случая, сообщает издание.
Окружной суд Мюнхена
в 2010 году приговорил Гендицкого к пожизненному заключению по делу об убийстве. Он был управляющим в доме, где проживала погибшая женщина. Присяжные признали его виновным в том, что он после ссоры якобы ударил пожилую женщину в ее квартире, а затем утопил в ванне.