В Баварии выплатят компенсацию отсидевшему за убийство, которого не было

Гендицкий много лет боролся за пересмотр дела. Его требовала оправдать не только сторона защиты, но и прокуратура. Сомнения были как в том, что мужчина совершил убийство, так и в том, что преступление вообще было. Позже эксперты доказали, что женщина стала жертвой несчастного случая, сообщает издание.