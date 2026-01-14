Рейтинг@Mail.ru
Комиссия высокого уровня России и Бразилии пройдет 5 февраля - РИА Новости, 14.01.2026
21:47 14.01.2026
Комиссия высокого уровня России и Бразилии пройдет 5 февраля
Комиссия высокого уровня России и Бразилии пройдет 5 февраля - РИА Новости, 14.01.2026
Комиссия высокого уровня России и Бразилии пройдет 5 февраля
Комиссия высокого уровня РФ и Бразилии с участием премьер-министра Михаила Мишустина и вице-президента Жералду Алкмина пройдет 5 февраля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
бразилия
россия
бразилиа
михаил мишустин
бразилия
россия
бразилиа
в мире, бразилия, россия, бразилиа, михаил мишустин
В мире, Бразилия, Россия, Бразилиа, Михаил Мишустин
Комиссия высокого уровня России и Бразилии пройдет 5 февраля

Мишустин и Алкмин 5 февраля проведут комиссию высокого уровня России и Бразилии

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Комиссия высокого уровня РФ и Бразилии с участием премьер-министра Михаила Мишустина и вице-президента Жералду Алкмина пройдет 5 февраля, сообщила пресс-служба лидера Бразилии.
Ранее в среду состоялся телефонный разговор президентов двух стран.
"Два лидера обсудили подготовку к заседанию двусторонней комиссии высокого уровня Бразилия-Россия, которая состоится 5 февраля. Оно пройдет под совместным председательством вице-президента Жералду Алкмина и премьер-министра Михаила Мишустина в гибридном формате, включающем как виртуальные, так и очные встречи в Бразилиа", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин пообещал направить высокопоставленную делегацию в Бразилиа, добавила пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Диалог Путина с Лулой да Сильвой стал первым международным контактом в году
20:48
 
В миреБразилияРоссияБразилиаМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала