Комиссия Минздрава продолжает работу после смертей младенцев в Новокузнецке

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения РФ продолжает работу в Кемеровской области после смерти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка, регион оказывает содействие, сообщил минздрав Кузбасса.
"Разработан и реализуется межведомственный комплексный план мероприятий, назначены ответственные за его выполнение. В регионе продолжает работу комиссия Минздрава России, оказываем ей максимальное содействие", - говорится в сообщении в релизе министерства.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.