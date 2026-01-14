Рейтинг@Mail.ru
Комиссия Минздрава продолжает работу после смертей младенцев в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/komissija-2067914689.html
Комиссия Минздрава продолжает работу после смертей младенцев в Новокузнецке
Комиссия Минздрава продолжает работу после смертей младенцев в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
Комиссия Минздрава продолжает работу после смертей младенцев в Новокузнецке
Комиссия министерства здравоохранения РФ продолжает работу в Кемеровской области после смерти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка, регион оказывает содействие,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:13:00+03:00
2026-01-14T20:13:00+03:00
россия
новокузнецк
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067760107_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_73ec0d0da19ca800355d0313bc5b730d.jpg
https://ria.ru/20260114/minzdrav-2067892389.html
россия
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067760107_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_75965699346399ef0afc88fde24ceb36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новокузнецк, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
Комиссия Минздрава продолжает работу после смертей младенцев в Новокузнецке

Комиссия Минздрава работает в Кузбассе после смертей младенцев в Новокузнецке

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкСК РФ возбудил дело по факту гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
СК РФ возбудил дело по факту гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
СК РФ возбудил дело по факту гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения РФ продолжает работу в Кемеровской области после смерти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка, регион оказывает содействие, сообщил минздрав Кузбасса.
"Разработан и реализуется межведомственный комплексный план мероприятий, назначены ответственные за его выполнение. В регионе продолжает работу комиссия Минздрава России, оказываем ей максимальное содействие", - говорится в сообщении в релизе министерства.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
18:21
 
РоссияНовокузнецкКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала