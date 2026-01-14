МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Комаровку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Комаровку в Сумской области
Бойцы также нанесли удары по противнику в районе Хотени, Ястребиного, Кондратовки в Сумской области и Круглого, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов в Харьковской.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки за сутки до 190 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в середине декабря доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" работают над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
