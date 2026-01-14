Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области
14.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 14.01.2026 (обновлено: 14:38 14.01.2026)
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области - РИА Новости, 14.01.2026
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
владимир путин
валерий герасимов
харьковская область
вооруженные силы украины
сумская область
харьковская область
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка", — говорится в сводке.
Бойцы также нанесли удары по противнику в районе Хотени, Ястребиного, Кондратовки в Сумской области и Круглого, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов в Харьковской.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки за сутки до 190 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в середине декабря доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" работают над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
