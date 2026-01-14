Российская армия освободила Комаровку в Сумской области

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка", — говорится в сводке.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки за сутки до 190 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада.