Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении семи менеджеров видеосервисов "Кинопоиск", Wink, "Иви", "Амедиатека", "24ТВ", "Билайн ТВ", "Цифровое телевидение" за ЛГБТ*-пропаганду (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.