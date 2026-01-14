Рейтинг@Mail.ru
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 14.01.2026 (обновлено: 18:21 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/kino-2067869344.html
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 14.01.2026
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении семи менеджеров видеосервисов "Кинопоиск", Wink,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:09:00+03:00
2026-01-14T18:21:00+03:00
россия
москва
кинопоиск
билайн
вячеслав попов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260112/mask-2067479934.html
https://ria.ru/20251229/kino-2065270119.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, кинопоиск, билайн, вячеслав попов, общество
Россия, Москва, Кинопоиск, Билайн, Вячеслав Попов, Общество
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*

Менеджерам онлайн-кинотеатров в РФ грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении семи менеджеров видеосервисов "Кинопоиск", Wink, "Иви", "Амедиатека", "24ТВ", "Билайн ТВ", "Цифровое телевидение" за ЛГБТ*-пропаганду (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы 13 января административные протоколы по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) в отношении Александра Дунаевского, Вячеслава Попова, Ивана Гринина, Алексея Зиновьева, Владислава Дуброва и Ирины Тереховой, протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) в отношении Алексея Берната. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*
12 января, 23:36
По данным статьям КоАП РФ должностным лицам грозит штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Дунаевский является гендиректором "Кинопоиска", Попов - менеджером Wink, Гринин - заместителем гендиректора "Иви.ру", Зиновьев - директором по продажам "Амедиатеки", Дубров - директором "24ТВ", Терехова - директором департамента медийного контента "Билайна", Бернат - программным директором и заместителем руководителя "Цифрового телевидения".
*Движение, признанное экстремистским на территории РФ
Зрители в большом зрительном зале Кинозала ГУМ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году
29 декабря 2025, 04:01
 
РоссияМоскваКинопоискБилайнВячеслав ПоповОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала