Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 14.01.2026 (обновлено: 15:22 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/kazakhstan-2067818312.html
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры - РИА Новости, 14.01.2026
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры
МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС, а также контакты с американской стороной после атак БПЛА на казахстанские танкеры в Черном море, сообщает... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:35:00+03:00
2026-01-14T15:22:00+03:00
казахстан
евросоюз
в мире
черное море
мид казахстана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020596852_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17284c2f8c9c4aa56318d4f6f7a14549.jpg
https://ria.ru/20260114/tanker-2067819247.html
https://ria.ru/20260114/ataka-2067701763.html
казахстан
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020596852_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_8db2aaf61a37322ff090ed559b21a06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, евросоюз, в мире, черное море, мид казахстана
Казахстан, Евросоюз, В мире, Черное море, МИД Казахстана
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры

МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС и США после атаки БПЛА на танкеры

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС, а также контакты с американской стороной после атак БПЛА на казахстанские танкеры в Черном море, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти. В среду МИД Казахстана выразил серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу КТК в акватории Черного моря.
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты
Вчера, 14:38
"В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи в ведомстве отметили, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море
Вчера, 01:07
 
КазахстанЕвросоюзВ миреЧерное мореМИД Казахстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала