МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры

"В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи в ведомстве отметили, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.