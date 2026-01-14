МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры

АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС, а также контакты с американской стороной после атак БПЛА на казахстанские танкеры в Черном море, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти. В среду МИД Казахстана выразил серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу КТК в акватории Черного моря.
"В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи в ведомстве отметили, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.