В МИД Казахстана прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты КТК
14:45 14.01.2026 (обновлено: 14:56 14.01.2026)
В МИД Казахстана прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты КТК
В МИД Казахстана прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты КТК
В МИД Казахстана прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты КТК

Жетыбаев: учащение атак БПЛА на КТК повышает риски для международной энергетики

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Возрастающее число атак украинских БПЛА на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры, заявил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев.
Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти. МИД Казахстана выразил серьезную озабоченность в связи с инцидентом, отметив атаки беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря
"Возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - заявил Жетыбаев.
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры
