В МИД Казахстана прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты КТК

АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Возрастающее число атак украинских БПЛА на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры, заявил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев.
Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти. МИД Казахстана выразил серьезную озабоченность в связи с инцидентом, отметив атаки беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря
"Возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - заявил Жетыбаев.